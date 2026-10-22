В Севастополе отремонтировали 74 крыши МКД из 85 запланированных
С начала года в Севастополе отремонтировали 74 крыши многоквартирных домов из 85 запланированных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Сейчас специалисты обновляют кровлю дома №4/1 на площади 50-летия СССР. Дом построили в 1970 году, с тех пор крышу ни разу не ремонтировали — степень ее износа достигла 60%. В доме 11 подъездов, площадь крыши составляет почти 2,5 тыс. кв. м. Объект готов наполовину: строители демонтировали старое покрытие и стяжку, утеплили основание и укладывают современную ПВХ-мембрану. Параллельно обновляют парапеты, монтируют безопасные ограждения и новые люки для выхода на крышу. Завершить работы планируют до конца ноября.
По результатам мониторинга Минстроя России Севастополь занял 14-е место среди 85 регионов по капремонту многоквартирных домов. Губернатор отметил, что Фонд содействия капремонту не снизил темпы работ даже в сложных условиях этого года.
Общий процент выполнения краткосрочного плана достиг 79%: из 733 запланированных видов работ подрядчики и ФСКР завершили 579.