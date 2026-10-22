Суд взыскал 144,1 млн руб. с властей Ставрополья в пользу птицефабрики «Преображенская»

Сумма претензий агрохолдинга существенно выросла в ходе процесса. Изначально, при подаче иска, птицефабрика оценивала свои потери в 91,7 млн рублей плюс 933,6 тыс. рублей пошлины. Однако 4 июня 2026 года через систему «Мой арбитр» представитель компании подал ходатайство об уточнении требований, увеличив сумму компенсации до 144,1 млн рублей. Представители краевого правительства, минфина региона, Россельхознадзора и привлеченного к делу ООО «Арбитраж» возражали против пересчета суммы, однако суд сослался на статью 49 АПК РФ, позволяющую истцу менять размер требований до принятия итогового акта.