Суд взыскал 144,1 млн руб. с властей Ставрополья в пользу птицефабрики «Преображенская»
Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск ООО «Птицефабрика Преображенская» к краевому управлению ветеринарии. За счет средств казны региона компании будет выплачено 144,14 млн рублей убытков, возникших в результате изъятия и утилизации птицы при ликвидации очага высокопатогенного гриппа. Также суд взыскал в пользу предприятия расходы по уплате госпошлины в размере 1,19 млн рублей.
Суд признал, что изъятие биологических активов в эпизоотическом очаге привело к прямому ущербу для собственника.
Сумма претензий агрохолдинга существенно выросла в ходе процесса. Изначально, при подаче иска, птицефабрика оценивала свои потери в 91,7 млн рублей плюс 933,6 тыс. рублей пошлины. Однако 4 июня 2026 года через систему «Мой арбитр» представитель компании подал ходатайство об уточнении требований, увеличив сумму компенсации до 144,1 млн рублей. Представители краевого правительства, минфина региона, Россельхознадзора и привлеченного к делу ООО «Арбитраж» возражали против пересчета суммы, однако суд сослался на статью 49 АПК РФ, позволяющую истцу менять размер требований до принятия итогового акта.
Ключевым фактором в деле стало судебно-экономическое заключение АНО «ЛЭИ “Центральный офис”» (№023.03-26 ОС от 21 апреля 2026 года). По инициативе истца суд вызвал на следующее заседание эксперта Ольгу Баранову для дачи пояснений по расчету ущерба. Эксперту предстоит ознакомиться с рецензией ответчика на заключение и, по возможности, представить письменную позицию.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Птицефабрика Преображенская» работает в селе Преображенское с 2016 года. Учредителем выступает Василий Кулаков. При внушительном уставном капитале в 828 млн рублей финансовые показатели компании остаются скромными: по итогам 2025 года выручка составила 116 млн рублей, а чистая прибыль — всего 3,5 млн рублей.
Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.