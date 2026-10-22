Предпринимателя из Чечни осудили за дачу взятки полицейскому на Кубани

Тихорецкий городской суд приговорил к семи годам колонии строгого режима предпринимателя из Чеченской Республики, признав его виновным в даче взятки сотруднику полиции. Кроме того, осужденному назначен штраф в размере 600 тыс. руб. и конфискованы переданные в качестве взятки 200 тыс. руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.