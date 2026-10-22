Предпринимателя из Чечни осудили за дачу взятки полицейскому на Кубани
Тихорецкий городской суд приговорил к семи годам колонии строгого режима предпринимателя из Чеченской Республики, признав его виновным в даче взятки сотруднику полиции. Кроме того, осужденному назначен штраф в размере 600 тыс. руб. и конфискованы переданные в качестве взятки 200 тыс. руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как установлено в ходе разбирательства, в феврале 2026 года сотрудники ОМВД России по Тихорецкому району задержали и изъяли у предпринимателя 500 немаркированных брендированных наручных часов. По факту возможного незаконного оборота продукции проводилась процессуальная проверка, которую поручили сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
11 февраля предприниматель прибыл в районный отдел полиции и передал оперативнику 200 тыс. руб. за возврат изъятого товара. Полицейский заранее сообщил о готовящейся передаче денег в следственные органы. Предпринимателя задержали сразу после передачи средств в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
Мужчина полностью признал вину. Суд квалифицировал его действия по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ — дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.