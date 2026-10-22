В Крыму с МУП «Экоград» взыскали 55 млн рублей за негативное воздействие на среду

Суд установил, что фактический объем выбросов на полигоне в 2023 году составил 13 164,48 т, что значительно превышает лимиты, установленные разрешением 2017 года. В связи с этим плата была рассчитана с применением максимального повышающего коэффициента 100. Кроме того, в отчетности предприятия не был учтен стационарный источник «яма Беккари», а данные по другим площадкам были задвоены.