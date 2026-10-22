В Крыму с МУП «Экоград» взыскали 55 млн рублей за негативное воздействие на среду
Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иск Южного межрегионального управления Росприроднадзора к муниципальному унитарному предприятию «Экоград». Предприятие, эксплуатирующее полигон твердых коммунальных отходов, обязано выплатить в бюджет 55 млн руб. задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2023 год.
Дополнительно с компании взыскана государственная пошлина в размере 750 тыс. руб.
Конфликт возник из-за расхождений в расчетах. Согласно декларации самого МУП «Экоград», сумма платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение ТКО составляла около 10,3 млн руб. Однако Росприроднадзор, проведя самостоятельную проверку, доначислил предприятию 46,6 млн руб. за выбросы в атмосферу по объекту I категории (полигон ТКО) и еще 8,5 млн руб. за размещение отходов.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Экоград» зарегистрировано в 2014 году в Евпатории (Крым). Основной вид деятельности — захоронение твердых коммунальных отходов. Уставный капитал компании составляет 124 тыс. руб. Выручка компании за 2025 год составила 49,74 млн руб., прибыль — 23 тыс. руб.
Суд установил, что фактический объем выбросов на полигоне в 2023 году составил 13 164,48 т, что значительно превышает лимиты, установленные разрешением 2017 года. В связи с этим плата была рассчитана с применением максимального повышающего коэффициента 100. Кроме того, в отчетности предприятия не был учтен стационарный источник «яма Беккари», а данные по другим площадкам были задвоены.
В ходе процесса «Экоград» занял пассивную позицию. Предприятие не предоставило отзыв на иск и контррасчет задолженности. Судебные повестки, направленные по юридическому адресу (Евпатория, Черноморское шоссе, 25), возвращались с отметкой «Истек срок хранения». Суд признал ответчика надлежаще извещенным, сославшись на риск неполучения корреспонденции, и рассмотрел дело по имеющимся доказательствам. Позицию истца о том, что МУП «Экоград» осуществляло захоронение отходов на основании договора с региональным оператором (АО «Крымэкоресурсы»), подтвердили третьи лица.
Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.