В сентябре на Кубани выдали более 100 тысяч кредитов наличными на 17,5 млрд рублей

В целом по России в сентябре банки выдали 2,42 млн кредитов наличными — максимальное количество за два года. По сравнению с августом показатель вырос на 3%, а в годовом выражении — на 53%. При этом общий объем выдач снизился за месяц на 4%, до 471,94 млрд руб., хотя относительно сентября 2025 года увеличился на 50%.