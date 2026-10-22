В сентябре на Кубани выдали более 100 тысяч кредитов наличными на 17,5 млрд рублей
В Краснодарском крае в сентябре банки выдали 100,53 тыс. кредитов наличными на 17,49 млрд руб. По сравнению с августом количество выдач увеличилось на 5%, тогда как их совокупный объем сократился на 2%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По объему кредитования наличными регион занял четвертое место среди субъектов РФ.
В целом по России в сентябре банки выдали 2,42 млн кредитов наличными — максимальное количество за два года. По сравнению с августом показатель вырос на 3%, а в годовом выражении — на 53%. При этом общий объем выдач снизился за месяц на 4%, до 471,94 млрд руб., хотя относительно сентября 2025 года увеличился на 50%.
Средний размер кредита наличными за месяц уменьшился с 209 тыс. до 195 тыс. руб. Средний срок кредитования сократился с 30 до 26 месяцев. Полная стоимость кредита, напротив, выросла с 27,8% в августе до 28,7% в сентябре. Годом ранее она составляла 31,1%.
За январь—сентябрь банки выдали 18,76 млн кредитов наличными на общую сумму 3,78 трлн руб. В годовом выражении количество выдач увеличилось на 45%, объем — на 60%. При этом относительно девяти месяцев 2024 года показатели сократились на 27% и 25% соответственно.
Лидером по объему кредитования наличными в сентябре стала Москва, где заемщикам выдали 150,15 тыс. кредитов на 49,45 млрд руб. На втором месте оказалась Московская область с 135,77 тыс. кредитов на 36,73 млрд руб., на третьем — Санкт-Петербург с 73,4 тыс. кредитов на 21,3 млрд руб. Краснодарский край занял четвертую позицию, опередив Свердловскую область, где объем выдач составил 15,04 млрд руб.
Самые крупные кредиты наличными в среднем оформляли жители Москвы — 329 тыс. руб., Кабардино-Балкарии — 292 тыс. руб. и Санкт-Петербурга — 290 тыс. руб. Самый продолжительный средний срок кредитования зафиксирован в Кабардино-Балкарии — 46 месяцев, самый короткий — в Сахалинской области, 21 месяц.