«НОВАТЭК-Челябинск» требует с «Мечела» 110 млн рублей
ООО «НОВАТЭК-Челябинск» подало иск к ПАО «Мечел» о взыскании 109,9 млн руб. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Заявление отправлено в Арбитражный суд Москвы. На данный момент неизвестны структура и происхождение долга. Иск еще не принят к производству, он был подан в начале недели. В качестве третьего лица к делу привлечено ПАО «Челябинский металлургический комбинат».
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в начале октября Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования ООО «НОВАТЭК-Челябинск» к ПАО «Челябинский металлургический комбинат». С предприятия взыскано 2,2 млрд руб.