С ЧМК взыскали больше 2 млрд рублей в пользу «НОВАТЭКа»

Иск к ЧМК был подан в июне 2026 года. Дело рассматривалось в закрытом режиме, происхождение и структура задолженности в 2,2 млрд руб. неизвестны. В качестве третьего лица в заседаниях участвовало ПАО «Мечел», входящее вместе с комбинатом в группу «Мечел». В апреле 2025 года ООО «НОВАТЭК-Челябинск» подало в Арбитражный суд Челябинской области два иска к ЧМК из-за крупных задолженностей за газ. Общая сумма требований по ним превышала 1,8 млрд руб. Оба дела в итоге закончились мировыми соглашениями.