В КЧР признали банкротом «Юг-Молоко» с долгом в 1,3 млрд рублей
Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) принял к производству заявление банка о признании несостоятельным ОАО «Фирма «Юг-Молоко». Требования банка в размере 1,38 млрд рублей будут рассмотрены в качестве заявления о вступлении в уже начатое дело о банкротстве.
Согласно резолютивной части определения, суд признал обоснованным первичное заявление самого предприятия. «Юг-Молоко», специализирующееся на производстве питьевого молока и сливок, раскрыло общую сумму своей задолженности в 1,48 млрд рублей. Из-за нарушения требований статьи 37 закона о банкротстве заявление должника было оставлено без движения 31 августа, однако суд успел принять его к рассмотрению до поступления обращения от банка.
Заявление Сбербанка, поступившее вторым, квалифицировано судом как заявление о вступлении в дело. Задолженность кредитного учреждения составляет 1,38 млрд руб., в том числе 1,35 млрд руб. просроченного основного долга, 22,3 млн руб. процентов и 5,8 млн руб. неустоек.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Фирма "Юг-Молоко"» зарегистрировано в 1994 году в Черкесске (КЧР). Основной вид деятельности — производство питьевого молока и питьевых сливок. Уставный капитал компании составляет 14 тысяч рублей. Гендиректор — Руслан Семенов. Выручка компании за 2025 год составила 131,23 млн рублей, прибыль — 19 тысяч рублей.
Поскольку заявление должника еще не разрешено по существу, требования банка будут рассмотрены после него. Если суд признает обоснованными претензии «Юг-Молоко», обоснованность требований Сбербанка будет проверяться в порядке статьи 71 закона о банкротстве.
По итогам заседания от 14 октября суд ввел в отношении молочного завода процедуру наблюдения сроком на четыре месяца — до 17 февраля 2027 года. Временным управляющим утвержден Третиник Виталий Викентьевич (член Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих»). Первое собрание кредиторов и рассмотрение отчета управляющего назначены на 17 февраля 2027 года.
С даты введения наблюдения на предприятии наступают последствия, предусмотренные статьей 63 закона о банкротстве. Руководитель «Юг-Молоко» обязан в течение 15 дней предоставить временному управляющему полный перечень имущества и бухгалтерскую документацию за последние три года. Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки) в течение месяца.