В КЧР признали банкротом «Юг-Молоко» с долгом в 1,3 млрд рублей

С даты введения наблюдения на предприятии наступают последствия, предусмотренные статьей 63 закона о банкротстве. Руководитель «Юг-Молоко» обязан в течение 15 дней предоставить временному управляющему полный перечень имущества и бухгалтерскую документацию за последние три года. Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки) в течение месяца.