Жителя Севастополя будут судить за госизмену и участие в террористической организации

Согласно версии следствия, обвиняемый самостоятельно установил конспиративный контакт с представителем ГУР МОУ в интернете и согласился принимать участие в деятельности организации, которая признана в России террористической и запрещена. В октябре 2025 года он по заданию украинской спецслужбы провел разведку подразделения Вооруженных Сил РФ и снял места его дислокации на фото и видео, а затем передал собранные сведения куратору.