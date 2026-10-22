Жителя Севастополя будут судить за госизмену и участие в террористической организации
В Севастополе направлено в суд уголовное дело о государственной измене и участии в террористической организации. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Севастополя.
Согласно версии следствия, обвиняемый самостоятельно установил конспиративный контакт с представителем ГУР МОУ в интернете и согласился принимать участие в деятельности организации, которая признана в России террористической и запрещена. В октябре 2025 года он по заданию украинской спецслужбы провел разведку подразделения Вооруженных Сил РФ и снял места его дислокации на фото и видео, а затем передал собранные сведения куратору.
Деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Сейчас мужчина заключен под стражу.
Уголовное дело передано в Южный окружной военный суд.