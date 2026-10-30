«Необходимо создать устойчивые модели развития ключевых отраслей региона»

— В соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2022 года (№166) с 1 января 2025 года все органы власти и организации перешли на использование только отечественных программно-аппаратных комплексов на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Российские производители полностью заместили иностранные аналоги ПАК, причем отечественное оборудование не уступает по надежности и криптостойкости. Например, наше министерство и аппарат правительства Ростовской области использует только российские офисные приложения, средства криптографической защиты информации, антивирус, системы видеоконференцсвязи и хранения данных. На Дону работают 36 компаний — разработчиков программных продуктов в различных сферах. Благодаря тесному взаимодействию с разработчиками, а также оказываемой ими техподдержке нам удается успешно отвечать на вызовы. Думаю, что и у других организаций, которые должны были в срок перейти на отечественное ПО, также нет сложностей.