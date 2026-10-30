«Необходимо создать устойчивые модели развития ключевых отраслей региона»
Глава минцифры Дона Алексей Копытов — о переходе на отечественное ПО и поддержке бизнеса
В Ростовской области все социально значимые услуги перевели на портал «Госуслуг», внедрили типовые решения на платформе «Гостех» в сферах торговли, рекламы и ветеринарии. В этом году совокупный бюджет на информационные технологии и связь в регионе увеличился на 38,2% и превысил 1,4 млрд руб. Рост расходов связан с необходимостью решать задачи по цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и соцсферы, обеспечения информбезопасности региона, рассказал в интервью Guide министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алексей Копытов.
— Алексей Леонидович, вы возглавили министерство ровно год назад, перейдя из минсвязи Якутии. Какие проблемы регионального госсектора пришлось решать в первую очередь?
— Перед моей командой сразу встал ряд задач: регион требовал усиления цифровизации, особенно в части доступности услуг для жителей, и эффективности работы госсектора. Если коротко, то в первую очередь взялись за то, чтобы связь и цифровые сервисы стали доступнее для жителей самых разных уголков Дона, а работа госсектора стала более современной и эффективной.
Меняется подход к предоставлению госуслуг: внедряется проактивный режим, уходим от предоставления отдельных услуг к оказанию комплекса услуг и сервисов в рамках конкретных жизненных ситуаций. Мы уже собрали шесть жизненных ситуаций на портале «Госуслуг». Сейчас дорабатываем еще две. Услуги доступны по экстерриториальному принципу и в режиме 24/7 — в каждом, даже самом далеком уголке Ростовской области.
Начали активно формировать и расширять функционал региональных цифровых платформ. Запустили собственную страницу на Госуслугах с отдельными сервисами, в том числе для участников спецоперации и их семей. Появилась интерактивная карта бесплатных точек Wi-Fi.
Важной вехой стало достижение 100% перевода массовых социально значимых услуг Ростовской области в электронный вид на портале «Госуслуги». Особое внимание уделили тестированию ИИ-инструментов для анализа больших массивов данных. Это помогает выявлять типовые проблемы и быстрее формировать управленческие решения. При этом все ИИ-решения проходят проверку на соответствие требованиям защиты персональных данных и прозрачности алгоритмов.
— Как вы оцениваете уровень цифровой зрелости Ростовской области?
— Уже по итогам 2025 года Дон не просто сохранил высокие позиции по цифровой зрелости, но и существенно укрепил их: показатель составил 68,2% при целевом значении 38,8%. Успех обеспечен за счет системной цифровизации госуправления, повышения удобства и доступности сервисов для жителей, развития ИТ-инфраструктуры, подготовки кадров и поддержки местного ИТ-бизнеса. Особое внимание уделяется клиентоцентричному подходу и внедрению современных технологий в ключевые отрасли экономики и социальной сферы.
— Как в 2026 году в регионе изменился совокупный бюджет на ИТ и связь? Какая доля финансирования приходится на федеральные субсидии, а какая — на региональный бюджет и внебюджетные источники?
— В этом году совокупный бюджет на информационные технологии и связь вырос на 38,2% по сравнению с 2025 годом. В абсолютных величинах — с 1068,5 млн руб. до 1476,8 млн руб. В 2026 году финансирование из федерального бюджета не предусмотрено, внебюджетные источники также не привлекались.
Увеличение расходов на ИТ и связь в первую очередь связано с приоритизацией задач цифровой трансформации государственного, муниципального управления, экономики и социальной сферы, обеспечения информационной безопасности Ростовской области.
Нам необходимо создать обновленные устойчивые бизнес-модели развития ключевых отраслей региона, способные эффективно работать и адаптироваться в условиях цифровой экономики. Также надо обеспечить переход в исполнительных органах Дона к новой корпоративной культуре, предусматривающей цифровую трансформацию как основу идеологии при принятии управленческих решений. Это позволит создать удобный и оперативный механизм взаимодействия граждан и организаций с государством при предоставлении цифровых услуг и сервисов.
— Насколько активно бизнес Дона привлекает государственное софинансирование?
— Организовано ежегодное участие ИТ-компаний и проектов Ростовской области в конкурсах на грантовую поддержку из средств федерального бюджета. Например, в 2025 году на конкурс Фонда содействия инновациям от Дона поступили 253 заявки. В итоге победили 48 проектов на общую сумму 163,5 млн руб. О результатах 2026 года пока рано говорить.
— Программа устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) буксует во многих регионах РФ из-за дефицита отечественных базовых станций. Как обстоят дела на Дону?
— Федеральный проект УЦН 2.0 реализуется в соответствии с договором, заключенным между Минцифры России и ПАО «Ростелеком». Реализация второго этапа началась в 2021 году. За время реализации проекта введены в эксплуатацию базовые станции сотовой связи в 289 населенных пунктах Ростовской области, в каждом из которых — от 100 до 1 тыс. жителей. Например, в прошлом году таких населенных пунктов было 45.
— А какой план-график на 2026 год?
— В 2026 году в рамках реализации проекта планируется построить базовые станции не менее чем в 50 населенных пунктах Дона. Кроме того, ПАО «МТС», в рамках соглашения с ФАС России, в этом году планирует построить базовые станции в 14 населенных пунктах региона, которые попали под реализацию проекта устранения цифрового неравенства. Завершить его реализацию планируется до конца 2030 года.
— Ростовская область — важнейший транспортный хаб юга России. Как продвигается цифровизация ключевых магистралей?
— На территории региона федеральные автодороги обеспечены услугами сотовой связи. Минцифры области совместно с операторами «большой четверки» постоянно работает над обеспечением автодорог Ростовской области качественными услугами сотовой связи. Строительство объектов связи ведется за счет финансовых средств операторов. Только за этот год на Дону вдоль магистралей построено 13 и модернизировано 7 базовых станций. Работа в этом направлении продолжается.
— Острая тема — объекты критической информационной инфраструктуры, включая сектор ЖКХ и ТЭК. Укладываются ли организации Дона в сроки по переходу на отечественные программно-аппаратные комплексы? С какими трудностями сталкиваются компании?
— В соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2022 года (№166) с 1 января 2025 года все органы власти и организации перешли на использование только отечественных программно-аппаратных комплексов на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Российские производители полностью заместили иностранные аналоги ПАК, причем отечественное оборудование не уступает по надежности и криптостойкости. Например, наше министерство и аппарат правительства Ростовской области использует только российские офисные приложения, средства криптографической защиты информации, антивирус, системы видеоконференцсвязи и хранения данных. На Дону работают 36 компаний — разработчиков программных продуктов в различных сферах. Благодаря тесному взаимодействию с разработчиками, а также оказываемой ими техподдержке нам удается успешно отвечать на вызовы. Думаю, что и у других организаций, которые должны были в срок перейти на отечественное ПО, также нет сложностей.
— Какие преференции предлагает Ростовская область для того, чтобы удержать ИТ-компании и специалистов в юрисдикции региона?
— Государство принимает ряд антисанкционных мер, направленных на удержание ИТ-специалистов в России. Хотелось бы отметить, что в нынешних условиях основная задача заключается в том, чтобы сохранить и приумножить главный потенциал отрасли — человеческий капитал. В соответствии с Областным законом от 10 мая 2012 года (№843-ЗС) с 1 января 2022-го на Дону действуют льготы при применении упрощенной системы налогообложения (УСН). В 2026 году для организаций ИТ-сферы, занимающихся разработкой компьютерного ПО и использующих УСН, установлена пониженная ставка в размере 1% при объекте налогообложения «доходы» и 5% — при «доходы минус расходы». Эти меры позволят поддержать донских ИТ-специалистов, сохранить и сами компании, и рабочие места в них.
— Какова динамика регистраций на Дону новых ИТ-компаний? Видите ли вы приток разработчиков из других регионов или локальный рынок держится на старых игроках?
— ИТ-отрасль, несмотря на уход западных вендоров, сохранила высокие темпы роста. Произошла структурная перестройка на ИТ-рынке: взамен внедрения иностранного программного обеспечения бюджеты были направлены на закупку отечественного ПО и проекты импортозамещения. В последние годы создано множество новых компаний. Дон считается ключевым цифровым регионом РФ. У нас сегодня работают более 550 активных ИТ-компаний. Среднесписочная численность — порядка 10 тыс. человек.
В Ростовской области ИТ-отрасль — зрелый рынок с сильным костяком из ветеранов и растущим сегментом продуктовой разработки (ИИ, промышленное ПО, медицина, госсервисы). Совокупная чистая прибыль донских ИТ-компаний за 2025 год — порядка 6 млрд руб. И это — далеко не предел.