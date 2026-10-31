Трудно быть легкой
Что способствует и мешает на Дону развитию предприятий легпрома
В 2026 году объем производства продукции легкой промышленности в Ростовской области сократился, особенно снизился выпуск одежды (на 72%). Отрицательную динамику эксперты объясняют удорожанием сырья и логистических услуг, которое приводит к росту стоимости продукции на фоне снижения покупательной способности. На Дону развивается система поддержки отрасли как части креативных индустрий, однако производители заявляют, что действующих мер недостаточно.
По данным министерства промышленности и энергетики Ростовской области, доля легкои промышленности в структуре промышленного производства региона в январе—июне 2026 года составила 3,2%, что незначительно ниже прошлогоднего показателя (4%). Согласно отчету об итогах социально-экономического развития региона, наибольшее падение зафиксировано в производстве одежды — на 72% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На 25% сократился объем производства кожи и кожаных изделий.
Отраслевые власти объяснили ситуацию завершением крупных заказов и оптимизацией производственных процессов на предприятиях легпрома. При этом снизился не только объем производства и доля отрасли в структуре промышленности, но и объем экспорта продукции легпрома — на 12% в январе—июне 2026 года по сравнению с первой половиной 2025 года. Основные виды продукции, выпускаемые в Ростовскои области,— домашнии текстиль из махровых и трикотажных тканеи, швеиные изделия, высокотехнологичные ткани из синтетических волокон, ковры и ковровые изделия, полипропиленовая мягкая упаковка.
По данным сервиса «Контур.Фокус», сложное положение в донском легпроме началось еще в 2025 году, когда в регионе было ликвидировано 111 производителей одежды (на 46% больше, чем годом ранее). Только в первом квартале 2026 года отрасль лишилась 19 организаций. В прошлом году в Ростовской области закрылись 45 обувных предприятий (на 36% больше, чем в 2024-м). В январе—марте 2026 года на Дону прекратили работу девять обувщиков.
Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев подчеркнул в беседе с «G», что в сложившихся геополитических условиях на деятельность предприятий всех отраслей промышленности Дона влияют объективные факторы, затрудняющие ведение бизнеса. Так, снижение объемов производства одежды обусловлено удорожанием сырья и логистических услуг в связи с санкционными ограничениями и, как следствие, ростом цен на готовую продукцию и снижением покупательского спроса.
Сложности адаптации
Основатель бренда VintageStudio Ирина Осипова рассказала, что по итогам трех кварталов 2026 года объемы работы предприятия снизились. По ее словам, на результаты повлияли потери товарных запасов на складах маркетплейсов и рост налоговой нагрузки. «После атак на склады Wildberries мы полностью лишились размещенных там остатков, а часть товаров на складах Ozon была повреждена. Это привело к сокращению ассортимента и продаж. Кроме того, с сентября предприятие стало плательщиком НДС. Это потребовало повышения цен на продукцию. В результате стало сложнее конкурировать с китайскими производителями, работающими на более выгодных условиях»,— пояснила предприниматель.
На объективные вызовы руководство компании ответило тем, что пересмотрело ассортимент, оптимизировало технологические процессы и перешло на модель FBS, при которой заказы хранятся и отгружаются с собственного склада фабрики. Для снижения себестоимости продукции стали искать новых поставщиков ткани (это основная статья расходов). «Собственное производство позволяет нам оперативно реагировать на изменения спроса и быстро вводить востребованные продукты. Кроме того, предприятие развивает дополнительные каналы продаж. Продукция представлена в двух магазинах локальных брендов в Москве и Санкт-Петербурге, ведем переговоры и с другими партнерами»,— добавила Ирина Осипова.
Предприниматель, руководитель швейного и вязального производства «Эталон» Кристина Базиленко рассказала «G», что, несмотря на непростую ситуацию в легпроме, предприятию удалось на 25% увеличить объемы производства по сравнению с январем—сентябрем 2025 года. «Основным драйвером роста стала диверсификация заказов. Если раньше мы специализировались преимущественно на выпуске женской одежды для fashion-сегмента, то сегодня около 50% нашего портфеля составляют корпоративные заказы. Мы производим униформу, корпоративный мерч для банков, школьную форму, а также форменную одежду в рамках госконтрактов. Расширение клиентского портфеля позволяет расти вопреки общерыночным тенденциям»,— подчеркнула госпожа Базиленко.
По ее словам, главный вызов — снижение потребительского спроса на рынке одежды и, как следствие, сокращение заказов у производителей. В этих условиях ключевым фактором устойчивости становится гибкость бизнеса. «Мы активно развиваем новые направления, работаем с корпоративными клиентами и участвуем в государственных закупках. Способность быстро адаптироваться к меняющейся структуре спроса сегодня определяет конкурентоспособность предприятия»,— уверена предприниматель.
По ее словам, зависимость отрасли от импортных тканей и материалов по-прежнему остается высокой. Полноценного импортозамещения пока не произошло. «При этом мы не испытываем существенных сложностей с обеспечением производства: поставки импортных материалов стабильны, ассортимент позволяет закрывать текущие потребности. Для нас приоритетом остается не формальное импортозамещение, а доступность качественного сырья по конкурентоспособной цене»,— пояснила Кристина Базиленко.
На 25% сократился объем производства кожи и кожаных изделий
Кластерный крой
Опрошенные эксперты признали в беседе с «G», что меры господдержки способствуют развитию реального сектора. Однако применительно к легпрому этих мер недостаточно. Так, Ирина Осипова заметила, что для малых предприятий отрасли особенно важны льготы: субсидии на оборудование и материалы, льготная аренда производственных площадей, а также поддержка в продвижении продукции и развитии производства.
«Легпром на Дону пока разрознен,— уверена госпожа Осипова.— В отрасли не сформировалось устойчивого взаимодействия и обмена опытом между участниками. Причина в том, что в регионе нет отраслевого кластера, который объединял бы малые производства, дизайнеров, поставщиков и учебные заведения. Для сравнения, в Москве подобные кластеры уже развиваются: небольшие бренды и производства получают возможность работать на льготных условиях, в том числе по аренде, а также взаимодействовать с партнерами и органами власти».
По мнению Ирины Осиповой, на Дону для ускорения развития легпрома необходимы доступное финансирование и производственные площади на льготных условиях. Поддержка в закупке оборудования и сырья, расширении производства и создании новых рабочих мест позволила бы предприятиям направлять больше средств на развитие, уверена эксперт. «Кроме того, отрасли важно дать возможность стабилизировать работу после сложного периода, связанного с перебоями на маркетплейсах, потерей товарных запасов и ростом налоговой нагрузки. Время на передышку позволит предприятиям восстановиться и увереннее планировать развитие»,— резюмировала предприниматель.
По словам Кристины Базиленко, ее предприятие неоднократно пользовалось программами льготного кредитования. «Для нас этот инструмент оказался эффективным, поскольку позволял привлекать финансирование на выгодных условиях. Вместе с тем я считаю, что отрасли необходимы дополнительные адресные меры поддержки, ориентированные прежде всего на небольшие и средние предприятия»,— пояснила госпожа Базиленко.
Так, одной из наиболее эффективных мер могло бы стать создание регионального производственного кластера для малого и среднего бизнеса с льготными арендными ставками. В рамках такого пространства начинающие производители и дизайнеры могли бы запускать свои проекты без значительных первоначальных инвестиций. Важным элементом кластера мог бы стать единый экспериментальный цех, предоставляющий услуги конструирования, разработки лекал и пошива образцов на доступных условиях. Высокая стоимость аренды и запуска собственного производства — один из главных барьеров входа в отрасль»,— пояснила госпожа Базиленко. По ее мнению, такая инфраструктура позволила бы снизить барьеры, стимулировать появление новых брендов и создать на Дону дополнительные рабочие места.
При этом неверно считать, что в регионе такая работа не ведется. По информации правительства Дона, предприятия легпрома (в частности производители одежды, текстиля, изделий из кожи, а также дизайнеры), которые развивают собственные бренды и занимаются созданием интеллектуального продукта, официально относятся к сфере креативных индустрий и им оказывается поддержка. По словам руководителя центра «Мой бизнес» Ростовской области АНО МФК «РРАПП» Виталия Зданевича, еще в мае 2026 года в Ростове-на-Дону заработал специализированный «Брендпарк» для производителей из сферы легпрома. «Резиденты получают производственные помещения по символической ставке около 100 руб. за кв. м, а также доступ к дорогостоящему оборудованию, которое малый бизнес самостоятельно приобрести зачастую не может»,— объяснил господин Зданевич.
Он добавил, что речь идет о цифровых комплексах для создания и восстановления лекал, оборудовании для брендирования продукции, фотостудии и др. Фактически регион выстраивает поддержку конкретной отрасли бизнеса, в том числе из сектора креативных индустрий. «Перед регионом поставлена задача увеличения доли сектора в ВРП до 6% к 2030 году»,— уточнил Виталий Зданевич. По его словам, минэкономразвития Дона создало реестр субъектов креативных индустрий, который дает доступ к льготным займам, налоговым преференциям и инфраструктурной поддержке.
В свою очередь, Андрей Савельев сообщил «G», что в Ростовской области работают три кластера, включенных в реестр Минпромторга РФ. В том числе и кластер инновационной легкой промышленности. Он действует на базе ГК «БТК». В его составе — несколько обществ, обеспечивающих создание полного производственного цикла, пояснил министр.
Представители донских фабрик в беседе с «G» подчеркнули, что господдержка должна быть направлена не только на сохранение действующих предприятий, но и на создание условий для появления новых производств.