Трудно быть легкой

Основатель бренда VintageStudio Ирина Осипова рассказала, что по итогам трех кварталов 2026 года объемы работы предприятия снизились. По ее словам, на результаты повлияли потери товарных запасов на складах маркетплейсов и рост налоговой нагрузки. «После атак на склады Wildberries мы полностью лишились размещенных там остатков, а часть товаров на складах Ozon была повреждена. Это привело к сокращению ассортимента и продаж. Кроме того, с сентября предприятие стало плательщиком НДС. Это потребовало повышения цен на продукцию. В результате стало сложнее конкурировать с китайскими производителями, работающими на более выгодных условиях»,— пояснила предприниматель.