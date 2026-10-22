Экс-начальника копейского учреждения будут судить за взяточничество

По версии следствия, в 2026 году Сергей Ухлебин ежемесячно получал от директора по физической охране ООО ЧОО «СпецОхрана» по 20 тыс. руб. Взамен он беспрепятственно принимал и оплачивал охранные услуги на насосной станции по понижению уровня воды озера Синеглазово. Всего он получил 60 тыс. руб. из общей оговоренной суммы в 240 тыс. руб.