Экс-начальника копейского учреждения будут судить за взяточничество
Прокуратура Копейска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника муниципального учреждения Копейска «Городская служба заказчика» Сергея Ухлебина. Его обвиняют в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По версии следствия, в 2026 году Сергей Ухлебин ежемесячно получал от директора по физической охране ООО ЧОО «СпецОхрана» по 20 тыс. руб. Взамен он беспрепятственно принимал и оплачивал охранные услуги на насосной станции по понижению уровня воды озера Синеглазово. Всего он получил 60 тыс. руб. из общей оговоренной суммы в 240 тыс. руб.
Фигуранта задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области и СУ СКР по региону в апреле. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.