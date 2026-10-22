В Успенском районе водитель насмерть сбил пешехода
Вечером 21 октября на территории Успенского района произошло ДТП, в результате которого скончался пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла 21 октября около 18:10 мск в Успенском районе на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ». 34-летний водитель «Газели», двигаясь со стороны Армавира, наехал на пешехода, который находился на проезжей части.
Пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Сейчас личность погибшего устанавливается.