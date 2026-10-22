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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Успенском районе водитель насмерть сбил пешехода

Вечером 21 октября на территории Успенского района произошло ДТП, в результате которого скончался пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла 21 октября около 18:10 мск в Успенском районе на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ». 34-летний водитель «Газели», двигаясь со стороны Армавира, наехал на пешехода, который находился на проезжей части.
Пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Сейчас личность погибшего устанавливается.
Алина Зорина