Юрист: одностороннее движение поможет увеличить число парковочных мест в Сочи
Развитие парковочного пространства в Сочи возможно за счет организации одностороннего движения на улицах. Такая мера позволит увеличить пропускную способность и сократить количество конфликтных точек, рассказала «Ъ-Сочи» транспортный юрист Екатерина Бурнос.
Сейчас платные парковки действуют на 56 улицах города и рассчитаны на 3,2 тыс. машино-мест. Ранее таких улиц было 73, однако их количество сократили после консультаций с инициативными группами жителей и представителями территориального общественного самоуправления.
Как отметила госпожа Бурнос, в муниципальной и государственной собственности нет свободных земельных участков, подходящих для организации новых парковок.
По мнению эксперта, расширение парковочного пространства должно сопровождаться строительством многоуровневых паркингов в центре города и обсуждением решений с местными жителями. Это позволит снизить риск нарушения их прав, добавила Екатерина Бурнос.
«Ъ-Сочи» писал, что власти Сочи рассматривают возможность расширения платных парковок. До конца 2026 года дополнительные места могут появиться около туристических объектов, торговых центров и административных зданий.