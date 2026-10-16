Власти Сочи хотят расширить платные парковки в зонах высокого спроса
Власти Сочи рассматривают возможность расширения платного парковочного пространства до конца 2026 года. Дополнительные места могут появиться в районах с высоким спросом на парковку, в том числе вблизи туристических объектов, торговых центров и административных зданий. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в администрации города.
В январе—июле 2026 года новые платные парковочные места в Сочи не вводились. При этом городские власти продолжают анализировать территории для организации перехватывающих парковок и специализированных стоянок для туристов. Рассматриваются участки, соответствующие градостроительным регламентам.
«Свободных территорий из состава неразграниченной муниципальной собственности, а также земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, полностью отвечающих параметрам, на сегодняшний день не выявлено»,— сообщили в администрации.
Сейчас в Сочи организовано 3,8 тыс. парковочных мест, в том числе специализированных и предназначенных для бесплатной стоянки автомобилей людей с инвалидностью. Доходы городского бюджета от платных парковок за январь—июль составили 62 млн руб.
В администрации отмечают, что рост числа автомобилей опережает развитие парковочной инфраструктуры. Дефицит мест усиливается в курортный сезон из-за увеличения туристического потока. Это приводит к затруднениям движения общественного транспорта и росту числа нарушений правил остановки и стоянки.
Расширение платного парковочного пространства власти рассматривают как один из способов регулирования транспортной ситуации. Среди задач — сокращение хаотичной парковки, повышение оборачиваемости мест и обеспечение беспрепятственного проезда общественного транспорта, экстренных служб и коммунальной техники.