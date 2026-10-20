«Развитие парковочного пространства возможно за счет одностороннего движения»

Так как мы живем в правовом государстве, где каждому гарантируется право на защиту нарушенных прав, любой человек имеет право обратиться в суд для оспаривания организации платной парковки, предоставив соответствующие доказательства. Однако анализ судебной практики по таким спорам показывает, что сама по себе организация платной парковки закон и права граждан не нарушает: местная власть осуществляет ее в пределах полномочий, предоставленных федеральным законодательством.