«Развитие парковочного пространства возможно за счет одностороннего движения»
Транспортный юрист Екатерина Бурнос — о расширении платных парковок в Сочи
Власти Сочи рассматривают возможность расширения платных парковок. До конца 2026 года дополнительные места могут появиться около туристических объектов, торговых центров и административных зданий, сообщили в мэрии курорта. За счет чего в Сочи можно расширить парковки, рассказала транспортный юрист Екатерина Бурнос.
«С учетом роста автопарка, а также увеличения количества автомобилей в курортный сезон расширение парковок рассматриваться как комплексный инструмент регулирования транспортной ситуации. Важно понимать, что автодороги общего пользования являются муниципальной собственностью и транспортными артериями, а не местом для хранения машин. Именно собственник обязан обеспечить сохранность транспорта и определить место для его парковки.
Сегодня в Сочи платные парковки организованы на 56 улицах. Это пространство рассчитано на 3,2 тыс. машино-мест. Ранее в городе насчитывалось 73 такие улицы. Их количество сократилось после консультаций с инициативными группами горожан и представителями территориального общественного самоуправления.
По информации администрации Сочи, свободных территорий из состава неразграниченной муниципальной собственности, а также земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, полностью отвечающих необходимым параметрам, на сегодня нет. Поэтому развитие парковочного пространства возможно за счет организации одностороннего движения на ряде улиц. Этот механизм уже применяется: переход на одностороннее движение позволяет повысить пропускную способность и снизить количество конфликтных точек.
Предпосылок для массового роста количества улиц для организации платных парковок не вижу, но не исключаю установления до конца 2026 года точечно новых зон.
Кроме того, вопрос с платными парковками на улицах должен решаться в комплексе со строительством многоуровневых паркингов в центре, а также в тесном взаимодействии с общественностью. Это исключит риски нарушения прав жителей и гостей курорта.
Так как мы живем в правовом государстве, где каждому гарантируется право на защиту нарушенных прав, любой человек имеет право обратиться в суд для оспаривания организации платной парковки, предоставив соответствующие доказательства. Однако анализ судебной практики по таким спорам показывает, что сама по себе организация платной парковки закон и права граждан не нарушает: местная власть осуществляет ее в пределах полномочий, предоставленных федеральным законодательством.
При отсутствии злоупотреблений со стороны пользователей (неуплата и сокрытие государственных регистрационных номеров) создание платной парковки, безусловно, является мерой, направленной на повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автодорог.
В перспективе развитие парковочного пространства за счет упорядочивания существующей улично-дорожной сети создаст потенциал снижения хаотичной стоянки и высвобождения дополнительных машино-мест без расширения дорожного полотна. Это особенно важно в условиях плотной застройки, сложного рельефа и ограниченного дорожного пространства Сочи».