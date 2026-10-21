Илья Гриднев назначен прокурором Бондарского района Тамбовской области

Илья Гриднев родился в 1992 году в Мичуринске. В 2014-м окончил Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». С того же года работает в органах прокуратуры. Последовательно занимал должности помощника Мичуринского, а затем Калужского транспортных прокуроров Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, помощника, а также заместителя Тамбовского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона.