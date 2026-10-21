Илья Гриднев назначен прокурором Бондарского района Тамбовской области
В соответствии с приказом генпрокурора РФ младший советник юстиции Илья Гриднев назначен прокурором Бондарского района Тамбовской области сроком на пять лет. Об этом 21 октября рассказали в региональном надзорном ведомстве.
Илья Гриднев родился в 1992 году в Мичуринске. В 2014-м окончил Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». С того же года работает в органах прокуратуры. Последовательно занимал должности помощника Мичуринского, а затем Калужского транспортных прокуроров Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, помощника, а также заместителя Тамбовского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона.
В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокурором Гавриловского района Тамбовской области был назначен советник юстиции Сергей Васяхин. До этого он занимал пост зампрокурора Уметского района.