Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

Илья Гриднев назначен прокурором Бондарского района Тамбовской области

В соответствии с приказом генпрокурора РФ младший советник юстиции Илья Гриднев назначен прокурором Бондарского района Тамбовской области сроком на пять лет. Об этом 21 октября рассказали в региональном надзорном ведомстве.
Илья Гриднев

Илья Гриднев

Прокуратура Тамбовской области

Илья Гриднев родился в 1992 году в Мичуринске. В 2014-м окончил Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». С того же года работает в органах прокуратуры. Последовательно занимал должности помощника Мичуринского, а затем Калужского транспортных прокуроров Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, помощника, а также заместителя Тамбовского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона.

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокурором Гавриловского района Тамбовской области был назначен советник юстиции Сергей Васяхин. До этого он занимал пост зампрокурора Уметского района.
Денис Данилов