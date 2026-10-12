В Тамбовской области назначили нового прокурора
12.10.2026, 14:15
Прокурором Гавриловского района Тамбовской области назначен советник юстиции Сергей Васяхин. В соответствии с приказом генпрокурора РФ срок его полномочий составляет пять лет. Об этом рассказали в региональном надзоре 12 октября.
Сергей Васяхин родился в 1986 году в городе Кирсанове Тамбовской области. В 2008 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры занимал должности помощника прокурора Гавриловского района и зампрокурора Уметского района Тамбовской области.
В конце августа сообщалось об утверждении прокуроров трех районов Тамбовской области — Первомайского, Уметского и Мучкапского. Бывшие прокуроры этих районов были освобождены от должностей в связи с выходом на пенсию.