В Дагестане в 2026 году планируют реализовать 25 объектов газификации
В Дагестане в 2026 году планируется провести работы на 25 объектах газификации в рамках Республиканской инвестиционной программы. На восьми объектах предполагается завершить работы до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.
Мероприятия охватывают 15 районов Дагестана: Агульский, Ахтынский, Бабаюртовский, Хасавюртовский, Рутульский, Лакский, Сергокалинский, Акушинский, Унцукульский, Шамильский, Левашинский, Гунибский, Докузпаринский, Казбековский и Тляратинский.
По данным ведомства, на сегодняшний день освоено 74,3% средств, предусмотренных программой.
В Минэнерго также сообщили о завершении строительства объекта «Газопровод-лупинг по участкам от АГРС „Миатли“ до населенного пункта Пятилетка», расположенного на территории Хасавюртовского и Кизилюртовского районов.
Работы ведутся в рамках республиканской программы, направленной на развитие газовой инфраструктуры региона.