В Екатеринбурге вручили премию «Коммерсантъ года — 2026»

Премия «Коммерсантъ года» проходит в шестой раз. Победителей определил оргкомитет премии на основании данных сервисов «Картотека.ру» и «Контур.Фокус». В номинациях участвовали представители малого и среднего бизнеса, показавшие положительную динамику выручки по итогам 2025 года.