В Екатеринбурге вручили премию «Коммерсантъ года — 2026»
Издательский дом «Коммерсантъ Урал» вручил премию «Коммерсантъ года — 2026» представителям малого и среднего бизнеса Свердловской области. Церемония награждения победителей прошла в торжественном зале «Синара Центра».
Победителем в номинации «Молодой Коммерсантъ» стало ООО «Техностар». Номинированы были компании «Энсонс», «Сириус», творческая мастерская «Театр», ООО НПО «А. Т. Медика». Награду вручил руководитель Свердловского отделения Клуба молодых промышленников Антон Батаков.
В номинации «Пищевое производство и сельское хозяйство» победил ИП Герштейн Станислав Евгеньевич (бренд «Благодарыч», который становился победителем премии в 2024 году). Номинантами стали ООО «Ингрессо Кофе», ИП Коломытцев Артем Евгеньевич, «Б.И.Н. Кейтеринг», глава крестьянского фермерского хозяйства Надежда Алыева.
Победителем номинации «Обрабатывающее производство» стал ИП Черногоров Константин Вадимович — компания специализируется на печати на ткани. Номинированы на премию компании «Интеграция», «Город мастеров», «Перволит», «ВВС-Инжиниринг».
В номинации «Строительство и проектирование» лауреатом стала компания «Спектр РС». Другими номинантами стали инжиниринговая компания «Энергософт», бюро Isaev Architects, «Энерго-Арсенал» и специализированный застройщик «Да на Амундсена 2».
Лауреатом премии в номинации «Торговля» стала «Академия робототехники Робонест». Номинированы были компании «ТД Маляре», «Обувькосметик» (бренд Braus), «Колхозный двор», бренд Toomatch.
Победителем номинации «Услуги» стала ГК «Галант». Финалистами стали фотостудия ИП Нестерова Алена Эдуардовна, компании «Турбаза "Солнечный камень"», «Предприятие Сириус», «Сертификация Плюс».
Номинацию «Инвестиционный прорыв» представило АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области». Победителем стал Исетский кузнечно-механический завод. Номинированы были компании «Энсонс», «Ант-Безопасность», «Энерго-Арсенал», ГК Baden Family.
Премия «Коммерсантъ года» проходит в шестой раз. Победителей определил оргкомитет премии на основании данных сервисов «Картотека.ру» и «Контур.Фокус». В номинациях участвовали представители малого и среднего бизнеса, показавшие положительную динамику выручки по итогам 2025 года.
Для большинства номинаций учитывались прирост выручки и количества сотрудников. В номинации «Инвестиционный прорыв» ключевыми стали инвестиционные проекты.
Партнерами премии в этом году стали «Цифра брокер», банк ПСБ, АНО АИСО, Клуб молодых промышленников, ANT-Group, официальный дилер Lucky Motors в Екатеринбурге.