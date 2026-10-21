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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Приволжье

Чиновника и директора ДУКа в Сарове обвинили в хищении 2 млн рублей

Директора департамента городского хозяйства администрации ЗАТО Саров и руководителя управляющей компании обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им инкриминируют хищение 2 млн руб. при благоустройстве терренкура, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Александра Викулова / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2025 году гендиректор управляющей компании подписал подложные акты о приемке работ, а второй фигурант, зная о махинациях, согласовал счет на оплату.
Оба обвиняемых арестованы.
Галина Шамберина