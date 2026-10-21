«Ростелеком» стал провайдером белгородских властей за 263 млн рублей

В перечень закупаемых услуг входят предоставление выделенного доступа в интернет с пропускной способностью от 1 до 3 тыс. Мбит/с, организация защищенных каналов связи (IP VPN) до 10 тыс. Мбит/с, а также выделение статических IP-адресов.

Отдельный пункт контракта касается безопасности в сети. Согласно техзаданию, услуга контент-фильтрации должна «закрывать доступ к запрещенным сайтам и отдельным страницам в глобальной сети Интернет, несовместимыми с целями образования». Кроме того, она призвана «ограничивать доступ детей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», как того требует профильный федеральный закон».