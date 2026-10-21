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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

«Ростелеком» стал провайдером белгородских властей за 263 млн рублей

Министерство цифрового развития Белгородской области заключило контракт с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по передаче данных в сети. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Контракт заключен с 1 ноября по 30 сентября 2027 года. Согласно документации, «Ростелеком» выиграл аукцион по начальной цене контракта. Стоимость — 263,3 млн руб. Услуги будут предоставляться для органов государственной власти, местного самоуправления, а также учреждений и организаций Белгородской области.

Объем услуг заранее не определен — он будет формироваться на основании заявок, поступающих от заказчика в форме официальных писем.

  • В перечень закупаемых услуг входят предоставление выделенного доступа в интернет с пропускной способностью от 1 до 3 тыс. Мбит/с, организация защищенных каналов связи (IP VPN) до 10 тыс. Мбит/с, а также выделение статических IP-адресов.

  • Отдельный пункт контракта касается безопасности в сети. Согласно техзаданию, услуга контент-фильтрации должна «закрывать доступ к запрещенным сайтам и отдельным страницам в глобальной сети Интернет, несовместимыми с целями образования». Кроме того, она призвана «ограничивать доступ детей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», как того требует профильный федеральный закон».

  • Также «Ростелеком» будет предоставлять сервис мониторинга трафика и защиты от DDoS-атак.

По условиям закупки контракт не разделен на этапы. Размер обеспечения его исполнения установлен на уровне 30% от цены, что составляет около 79 млн руб.
В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что ПАО «Ростелеком» предоставит услуги по передаче видеоизображения с камер на улицах Липецкой области почти за 100 млн руб.
Анна Швечикова