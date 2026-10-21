Производитель пестицидов оспаривает тройной рост таможенной стоимости сырья
Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрит спор о пересмотре таможенной стоимости диквата дибромида. Это химическое вещество используется для производства пестицидов, которые применяются в борьбе с сорняками, а также для повышения посевных качеств семян, что увеличивает урожайность. Летом 2024 года «Шанс Энтерпрайз» заказала у китайского завода 691,2 тонны этого сырья и ввезла его в Россию, задекларировав стоимость партии в 144,36 млн руб. по цене контракта.
В 2025 году Нижегородская таможня провела проверку. В базе Федеральной таможенной службы (ФТС) были сведения о сделке швейцарской Syngenta Crop Protection, которая продала российскому ООО «Сингента» такое же сырье в три раза дороже — по $7,4 за 1 кг против $2,4 в договоре «Шанс Энтерпрайз» с китайским заводом. Из-за этого таможня сочла стоимость заниженной и, ориентируясь на цену «Сингенты», доначислила «Шанс Энтерпрайз» 78,4 млн руб. платежей и пени.
Импортер оспорил перерасчет, указывая, что высокие цены внутригрупповых сделок не могут служить ориентиром: Syngenta Crop Protection владеет 99,96% в ООО «Сингента», поэтому условия договора могли быть нерыночными. Стоимость своего контракта, близкую к индексным ценам в Китае (по отчету Siembo Consulting — $2,5 за 1 кг летом 2024 года), «Шанс Энтерпрайз» объясняла внушительным объемом заказа и прямой поставкой от завода. Но Арбитражный суд Нижегородской области отклонил эти доводы, указав, что данные внутригрупповых сделок можно использовать, если связь сторон не влияла на цену. В случае с «Сингентой», счел суд, так и было: компании группы при декларировании представили документы об отсутствии такого влияния и прайс-лист для неопределенного круга покупателей.