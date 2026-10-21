Производитель пестицидов оспаривает тройной рост таможенной стоимости сырья

Импортер оспорил перерасчет, указывая, что высокие цены внутригрупповых сделок не могут служить ориентиром: Syngenta Crop Protection владеет 99,96% в ООО «Сингента», поэтому условия договора могли быть нерыночными. Стоимость своего контракта, близкую к индексным ценам в Китае (по отчету Siembo Consulting — $2,5 за 1 кг летом 2024 года), «Шанс Энтерпрайз» объясняла внушительным объемом заказа и прямой поставкой от завода. Но Арбитражный суд Нижегородской области отклонил эти доводы, указав, что данные внутригрупповых сделок можно использовать, если связь сторон не влияла на цену. В случае с «Сингентой», счел суд, так и было: компании группы при декларировании представили документы об отсутствии такого влияния и прайс-лист для неопределенного круга покупателей.