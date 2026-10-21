В троллейбусном парке Ялты ликвидируют последствия подтопления
В Ялте продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории троллейбусного парка и защите населенных пунктов от подтопления. К работам привлечены 218 человек и 37 единиц техники, сообщили в крымском ГУ МЧС России.
На территории троллейбусного парка эвакуировали технику с использованием муниципального транспорта и машин спасательных служб. Погрузчики, тракторы и экскаваторы расчищают русла рек и территорию предприятия от наносного грунта и камней, вывозят грунт и формируют защитные насыпи. Всего вывезено 895 куб. м грунта, расчищено 50 м русла.
В муниципальном округе организованы пять участков аварийно-спасательных и неотложных работ. Спасатели МЧС, сотрудники «Крым-Спас» и администрации укрепляют берега рек и возводят временные дамбы из бетонных плит и мешков с песком. На данный момент уложено около 2,7 тыс. мешков, построено восемь дамб общей протяженностью 1,192 км. Работы по расчистке ведутся на реках Узень-Чешме, Гува и Дерикойка.
Кроме того, спасатели обследовали поселок Голубой Залив после поступления информации о подтоплении. По данным МЧС, потоки воды поступают в населенный пункт с территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Благодаря принятым мерам подтопления жилых домов и придомовых территорий удалось не допустить.