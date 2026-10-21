В троллейбусном парке Ялты ликвидируют последствия подтопления

В муниципальном округе организованы пять участков аварийно-спасательных и неотложных работ. Спасатели МЧС, сотрудники «Крым-Спас» и администрации укрепляют берега рек и возводят временные дамбы из бетонных плит и мешков с песком. На данный момент уложено около 2,7 тыс. мешков, построено восемь дамб общей протяженностью 1,192 км. Работы по расчистке ведутся на реках Узень-Чешме, Гува и Дерикойка.