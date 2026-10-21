Долгострой на «Хуторе» близ Челябинска

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций, принадлежащая правительству Челябинской области, объявила тендер на завершение строительства школы на 1100 мест в микрорайоне «Белый хутор» поселка Западный Сосновского района. Начальная цена контракта — 1,405 млрд руб. Школу начали возводить в сентябре 2021 года, обещали сдать к концу 2024 года. Однако работы, несмотря на перенос сроков сдачи на сентябрь 2026 года, так и не были завершены из-за того, что предыдущий подрядчик не исполнил обязательства, при этом проектную документацию пришлось корректировать, а на площадке обнаружились дефекты, потребовавшие демонтажных работ. Ситуация привлекла внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, по поручению которого региональное управление СКР возбудило уголовное дело. За это время бывший гендиректор корпорации Владимир Атаманченко был осужден за вывод 34 млн руб. со счетов ЮУ КЖСИ. Новый подрядчик будет должен сдать объект к 30 ноября 2027 года.

