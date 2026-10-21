Долгострой на «Хуторе» близ Челябинска
ЮУ КЖСИ ищет подрядчика для завершения строительства школы за 1,4 млрд рублей
Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций, принадлежащая правительству Челябинской области, объявила тендер на завершение строительства школы на 1100 мест в микрорайоне «Белый хутор» поселка Западный Сосновского района. Начальная цена контракта — 1,405 млрд руб. Школу начали возводить в сентябре 2021 года, обещали сдать к концу 2024 года. Однако работы, несмотря на перенос сроков сдачи на сентябрь 2026 года, так и не были завершены из-за того, что предыдущий подрядчик не исполнил обязательства, при этом проектную документацию пришлось корректировать, а на площадке обнаружились дефекты, потребовавшие демонтажных работ. Ситуация привлекла внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, по поручению которого региональное управление СКР возбудило уголовное дело. За это время бывший гендиректор корпорации Владимир Атаманченко был осужден за вывод 34 млн руб. со счетов ЮУ КЖСИ. Новый подрядчик будет должен сдать объект к 30 ноября 2027 года.
Школу на 1100 мест и детский сад на 278 мест на «Белом хуторе» должны были построить за счет инфраструктурного займа — через облигации ДОМ.РФ. Это был первый опыт региона и пилотный строительный проект в России, где использовался такой механизм финансирования. Общий размер инфраструктурного займа составил 1,7 млрд руб.
В сентябре 2021 года застройщик объявил о начале строительства трехэтажной школы.
«На стройплощадке ведется устройство ограждения, идут земляные работы, а всего через два года образовательный центр примет первых учеников»,— сообщал официальный сайт квартала «Белый Хутор».
Школу планировали сдать к концу 2024 года. Образовательный центр должен был разгрузить классы в соседних микрорайонах «Вишневая Горка» и «Привилегия», но планы так и не реализовались. Однако ввод в строй объекта был перенесен.
В августе 2025 года активисты «Народного фронта» обратились с заявлением к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Общественники просили главу СКР проверить действия чиновников и привлечь к ответственности виновных, допустивших срыв сроков строительства социально важного объекта. Региональное управление СКР начало проверку. Господин Бастрыкин поручил Алексею Колбасину, который тогда занимал должность руководителя регионального управления СК, доложить о ходе проверки. По итогам в управлении СК РФ по Челябинской области было возбуждено уголовное дело.
В ноябре 2025 года председатель СКР вернулся к теме, потребовав повторный доклад. Расследование уголовного дела было поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.
Минстрой области объяснял задержку сдачи объекта сменой подрядчика и корректировкой проектной документации. Первый подрядчик — московское АО «Русстройкомплект» не выполнил обязательства. После расторжения договора специалисты провели проверку конструкции здания, выявив нарушения, которые потребовали демонтажных работ.
В итоге пришлось демонтировать 97 колонн, 220 плит перекрытий, 95 прогонов и семь диафрагм жесткости из-за нарушений. К компании была направлена досудебная претензия.
Осенью 2025 года проект перешел к другому подрядчику — ООО «Челябстрой». Тогда первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Василий Беспалов заявлял, что к концу 2026 года школа будет сдана, хотя это и потребует больших усилий.
20 октября 2026 года ЮУ КЖСИ разместила на портале госзакупок извещение о тендере в электронной форме. Начальная (максимальная) цена контракта — 1 404 708 330,05 руб.
Из документации следует, что от будущего подрядчика ждут полного комплекса строительно-монтажных работ, необходимых для завершения объекта и его ввода в эксплуатацию: устройство входных групп и лестничных спусков, монтаж окон, дверей, витражей и лифтов, системы вентиляции и сигнализации, отделочные работы, благоустройство территории, а также поставку и монтаж оборудования. Подрядчик должен руководствоваться проектной документацией, а также эскизным проектом декорационного оборудования и навигации, разработанным студией Shilov's interior & landscape.
Срок окончания работ — не позднее 30 ноября 2027 года. Таким образом, сдача школы переносится уже в третий раз — теперь на три года позже изначального дедлайна. Прием заявок завершится 5 ноября 2026 года, итоги подведут в тот же день. Для подтверждения квалификации потенциальный участник торгов должен представить опыт строительства объектов капитального строительства стоимостью не менее 200 млн руб. Обеспечение заявки составляет 7,024 млн руб. (0,5% от начальной цены). Авансовый платеж подрядчику предусмотрен в размере 50 млн руб.
АО «СЗ „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» (ЮУ КЖСИ) было создано в 2002 году решением губернатора и правительства региона. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 100% акций принадлежат министерству имущества Челябинской области. Размер уставного капитала — 3,517 млрд руб. Генеральным директором с марта 2025 года является Михаил Демаков.
При выручке 3 млрд руб. по итогам 2025 года чистая прибыль ЮУ КЖСИ составила 5,31 млн руб., менее 0,2% от оборота. В отношении компании возбуждено 916 исполнительных производств, АО «СЗ „ЮУ КЖСИ“» участвовало в 670 арбитражных делах: в 320 в качестве истца и в 212 — ответчика.
Корпорацию сопровождали несколько уголовных дел. В частности, в сентябре 2025 года Центральный районный суд Челябинска признал на тот момент уже бывшего гендиректора ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Первоначально суд назначил Атаманченко 1,5 года лишения свободы условно. Было установлено, что Атаманченко получил преступным путем 34,3 млн руб. Прокуратура обжаловала приговор, Челябинский областной суд отменил решение, направив дело на новое рассмотрение. В итоге в феврале 2026 года условный срок заменили на реальный с отбыванием наказания в колонии-поселении. Деньги были конфискованы в доход государства, также был удовлетворен иск корпорации о взыскании с осужденного 33,9 млн руб.