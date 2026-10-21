В Ялте из-за подтоплений эвакуировали 10 человек
В Ялте продолжается ликвидация последствий подтопления, вызванного сильными дождями. Из опасной зоны эвакуировали 10 человек, в том числе одного ребенка. Трое эвакуированных находятся в пунктах временного размещения. Об этом 21 октября сообщило Главное управление МЧС России по Республике Крым.
По информации ведомства, эвакуацию организовали для обеспечения безопасности жителей. В настоящее время работы по устранению последствий подтопления ведутся с привлечением более 200 спасателей и свыше 35 единиц тяжелой техники.
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Ялты объявили ранее. Основанием для введения особого режима стали подтопления, возникшие из-за сильных дождей.