90% предложений по новому Генплану Ижевска связаны с жилой застройкой
Мэр столицы Удмуртии рассказал о «судьбе Восточного поселка»
Новый Генплан Ижевска могут принять в январе. Задержка процесса связана в первую очередь с большим количеством вопросов горожан, заявил мэр Дмитрий Чистяков в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия». Жители столицы Удмуртии направили 1265 предложений по Генплану.
«Самый главный вопрос — жилая застройка. Около 90% обращений связаны с этим. Нас интересуют территории, которые могут быть комплексно застроены. Многие из них уже начинают преображаться. Это 65-й квартал за лесополосой вдоль 40 лет Победы, 10 лет Октября, территория вдоль Воткинского шоссе. Для индивидуальной жилой застройки перспективными в проекте представлены микрорайоны “Орловское”, “Люлли”, “Александровский”»,— сказал мэр.
Отдельный вопрос, который постоянно задают мэру, связан с «судьбой Восточного поселка». «Она для меня совершенно очевидна. Если брать Генплан 1987 года, то участок отнесен к зоне реконструкции. Люди, которые работали в те годы, понимали, что в центре города не должно быть такой точечной индивидуальной застройки, а должны быть жилые кварталы. Но мы здесь более гибки, поэтому в Генплане предусмотрим и те, и другие варианты. Поэтому здесь точно будет индивидуальное жилье и будем развивать и иные виды застройки»,— отметил господин Чистяков.
Градоначальник подчеркнул, что для появления многоквартирных домов в Восточном поселке должен быть согласованный проект планировки. И таких «пока нет».
Напомним, сейчас в Ижевске действует Генплан от 2016 года. Разработкой нового документа занимался институт «Гипрогор». Обосновывая необходимость нового стратегического документа, власти указывали на изменения в законах и стратегии пространственного развития. Первые общественные обсуждения, проходившие с 10 по 17 июня, признаны несостоявшимися. Причиной стали технические ограничения официального сайта администрации и портала «Госуслуг». У участников дебатов не было равного доступа к материалам проекта. Вторые прошли 7-18 октября.
Согласно проекту нового Генплана, на территории Культбазы, Восточного поселка и частично Татарбазара, в частности, планируется многоквартирная застройка. Новостройки могут появиться в микрорайоне «Болото», восточнее улицы Союзной, севернее Воткинского шоссе, севернее Холмогорова и даже Фруктовой.