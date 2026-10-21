90% предложений по новому Генплану Ижевска связаны с жилой застройкой

Отдельный вопрос, который постоянно задают мэру, связан с «судьбой Восточного поселка». «Она для меня совершенно очевидна. Если брать Генплан 1987 года, то участок отнесен к зоне реконструкции. Люди, которые работали в те годы, понимали, что в центре города не должно быть такой точечной индивидуальной застройки, а должны быть жилые кварталы. Но мы здесь более гибки, поэтому в Генплане предусмотрим и те, и другие варианты. Поэтому здесь точно будет индивидуальное жилье и будем развивать и иные виды застройки»,— отметил господин Чистяков.