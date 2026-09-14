В Ижевске проведут новые общественные обсуждения Генплана
В столице Удмуртии состоятся новые общественные обсуждения проекта Генерального плана города. Дата проведения слушаний пока не назначена. Постановление подписал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.
Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ
Организатором обсуждений назначено Главное управление архитектуры и градостроительства горадминистрации. Согласно положению, в них примут участие жители Ижевска, а также правообладатели земельных участков и помещений.
Напомним, действующий генплан города был утвержден в 2017 году. Обосновывая необходимость нового стратегического документа, власти указывали на изменения в законах и стратегии пространственного развития. Прошлые общественные обсуждения, проходившие с 11 по 17 августа, были признаны несостоявшимися. Причина — технические ограничения официального сайта администрации и портала «Госуслуг». У участников дебатов не было равного доступа к материалам проекта.
По новому плану, среди прочего, большую часть Центрального рынка Ижевска переведут в зону общественно-жилой застройки. Кроме того, новостройки должны появиться на территории Культбазы, Восточного поселка и частично Татарбазара, а также в микрорайоне «Болото».