В Ижевске проведут новые общественные обсуждения Генплана

В столице Удмуртии состоятся новые общественные обсуждения проекта Генерального плана города. Дата проведения слушаний пока не назначена. Постановление подписал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Организатором обсуждений назначено Главное управление архитектуры и градостроительства горадминистрации. Согласно положению, в них примут участие жители Ижевска, а также правообладатели земельных участков и помещений.

Напомним, действующий генплан города был утвержден в 2017 году. Обосновывая необходимость нового стратегического документа, власти указывали на изменения в законах и стратегии пространственного развития. Прошлые общественные обсуждения, проходившие с 11 по 17 августа, были признаны несостоявшимися. Причина — технические ограничения официального сайта администрации и портала «Госуслуг». У участников дебатов не было равного доступа к материалам проекта.

По новому плану, среди прочего, большую часть Центрального рынка Ижевска переведут в зону общественно-жилой застройки. Кроме того, новостройки должны появиться на территории Культбазы, Восточного поселка и частично Татарбазара, а также в микрорайоне «Болото».