Екатеринбург отметил 350-летие сооснователя Екатеринбурга Вильгельма де Геннина
В Екатеринбурге 21 октября отпраздновали 350-летие одного из основателей уральской столицы и организатора горнозаводского дела на Урале — Георга Вильгельма де Геннина. Торжество с исторической реконструкцией и пушечным залпом организовал Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера вместе с Российским военно-историческим обществом.
«Де Геннин участвовал в Северной войне, построил заводы в Петербурге и Карелии, а в 1722 году приехал на Урал и за 12 лет создал промышленную базу, которая развивается дальше. Если бы он и Петр I увидели все, что сейчас происходит, они бы сказали: "Виват, Екатеринбург!"»,— рассказал профессор Петрозаводского госуниверситета Александр Пашков.
Днем основания Екатеринбурга считается 18 ноября 1723 года (7 ноября по старому стилю) — в эту дату были запущены заводские механизмы Екатеринбургского завода. Выбор места сделал артиллерийский капитан Василий Татищев, который летом 1720 года был направлен императором Петром I на Урал во главе группы горных специалистов «для осмотра рудных мест и строения заводов». Завершал строительство нового города и осуществлял пуск Екатеринбургского завода генерал-майор Вильгельм (Виллим) де Геннин, сменивший Татищева в должности горного начальника в 1722 году.
У памятника де Геннину и Татищеву Свердловское отделение Российского военно-исторического общества представило театрализованное представление. Зрителям показали реплики знамени Преображенского полка образца 1701 года, барабан начала XVIII века, а также действующий макет пушки Северной войны. Кроме того, для участников подготовили 350 памятных сувениров в виде монет с портретом де Геннина. Кульминацией праздника стал сигнальный выстрел со светошумовым эффектом ровно в 15:50.
«Практически все стороны жизни нашего города — промышленность, образование, культура, медицина — все начиналось в ту эпоху. Мы стоим на плечах таких гигантов, как де Геннин и Татищев»,— добавил гендиректор музея имени О. Е. Клера Александр Емельянов.