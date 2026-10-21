Екатеринбург отметил 350-летие сооснователя Екатеринбурга Вильгельма де Геннина

«Де Геннин участвовал в Северной войне, построил заводы в Петербурге и Карелии, а в 1722 году приехал на Урал и за 12 лет создал промышленную базу, которая развивается дальше. Если бы он и Петр I увидели все, что сейчас происходит, они бы сказали: "Виват, Екатеринбург!"»,— рассказал профессор Петрозаводского госуниверситета Александр Пашков.