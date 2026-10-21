Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Волга

Белорусский троллейбус «Ольгерд» протестируют на маршруте №108 из Самары в Южный город

Современный белорусский троллейбус с автономным ходом «Ольгерд» производства «БКМ Холдинг» протестируют на маршруте №108, связывающем Губернский рынок и микрорайон Южный город. Об этом сообщили в самарском МП «ТТУ».

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На данном маршруте в экспериментальном режиме был запущен электробус, также произведенный «БКМ Холдинг». Позже проект признали неудачным. При этом электробус продолжает ездить на маршруте. Летом 2025 года на этом же маршруте работал троллейбус с системой автономного хода «Горожанин», произведенный на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.
В МП «ТТУ» ожидают, что троллейбус «Ольгерд» выйдет на маршрут №108 до начала новогодних праздников.
Андрей Сазонов