Белорусский троллейбус «Ольгерд» протестируют на маршруте №108 из Самары в Южный город
Современный белорусский троллейбус с автономным ходом «Ольгерд» производства «БКМ Холдинг» протестируют на маршруте №108, связывающем Губернский рынок и микрорайон Южный город. Об этом сообщили в самарском МП «ТТУ».
На данном маршруте в экспериментальном режиме был запущен электробус, также произведенный «БКМ Холдинг». Позже проект признали неудачным. При этом электробус продолжает ездить на маршруте. Летом 2025 года на этом же маршруте работал троллейбус с системой автономного хода «Горожанин», произведенный на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.
В МП «ТТУ» ожидают, что троллейбус «Ольгерд» выйдет на маршрут №108 до начала новогодних праздников.