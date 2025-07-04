В Самаре приступили к испытаниям троллейбуса с системой автономного хода «Горожанин»

В троллейбусное депо №1 на ул. Чкалова для прохождения тестовой эксплуатации прибыл современный низкопольный троллейбус большого класса УТТЗ-6241.04. Он известен под маркой «Горожанин», сообщает департамент транспорта Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В транспорте установлена система автономного хода. Максимальная скорость машины, заявленная производителем (Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом) —75 км в час.

С 1 по 31 июля троллейбус «подменит» электробус на маршруте №108, следующий от Губернского рынка до Южного города. Из города до остановки «Кряж» контактная сеть имеется (там проходит троллейбусный маршрут № 6), а далее по Утевской улице и Николаевскому проспекту — нет. Участок, где требуется автономный ход, составляет 13 км. Батареи «Горожанина» хватает на 60 км.

В департаменте отмечают, что троллейбусы марки «Горожанин» выпускаются с 2020 года и работают в 11 городах России. Машина уже побывала на испытаниях в Смоленске, Саранске и Тольятти. По итогам эксплуатации «ТТУ» совместно с администрацией города и области рассмотрит вопрос о покупке данной техники и запуске новых маршрутов.

Руфия Кутляева