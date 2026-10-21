Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции лавинозащитных сооружений на Эльбрусе
Главгосэкспертиза России одобрила первый этап проектно-изыскательских работ по реконструкции снегоудерживающих и лавинозащитных сооружений на горном курорте Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба главы администрации Кабардино-Балкарии.
Работы пройдут на южном склоне горы на высоте от 2329 до 2965 тыс. м. На семи наиболее лавиноопасных участках установят металлические сетки и тросовые барьеры высотой 3 м. Их общая протяженность превысит 17 км, площадь размещения составит около 500 тыс. кв. м.
Новая система должна снизить риск схода лавин на жилую зону поляны Азау и горнолыжные трассы. При проектировании также учтут сейсмические особенности территории.
Модернизация противолавинной инфраструктуры входит в комплекс мероприятий по развитию курорта. Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект обустройства 12 км горнолыжных трасс разного уровня сложности в восточном секторе Эльбруса. Их будут обслуживать четыре канатные дороги.