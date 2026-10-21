Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции лавинозащитных сооружений на Эльбрусе

Работы пройдут на южном склоне горы на высоте от 2329 до 2965 тыс. м. На семи наиболее лавиноопасных участках установят металлические сетки и тросовые барьеры высотой 3 м. Их общая протяженность превысит 17 км, площадь размещения составит около 500 тыс. кв. м.