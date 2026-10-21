Сочинец завоевал Кубок России по ралли
Штурман из Сочи Родион Щербаков стал обладателем Кубка России по ралли. Итоги соревнований подвели в Татарстане, где борьба за титулы победителей завершилась на последних метрах дистанции.
Родион Щербаков выступает в составе команды вместе с сокомандниками. Он является действующим двукратным чемпионом Краснодарского края по ралли, кандидатом в мастера спорта и членом сборной региона.
Кубок России по ралли считается самым протяженным, географически разнообразным и массовым турниром страны в этой дисциплине. Соревнования включают 13 этапов, которые проходят в десяти российских регионах — от Краснодарского до Хабаровского краев. Турнир длится девять с половиной месяцев.
В этом году победителями соревнований стали 12 спортсменов, представляющих девять российских регионов и восемь команд.
Автомобильный спорт развивается и в Сочи. По словам директора департамента физической культуры и спорта администрации города Анатолия Мирошникова, развитию этого направления, в частности картинга, способствуют климатические особенности курорта.
В Сочи автомобильным спортом занимаются 160 человек. С октября по март на территории города проводят около 15 соревнований различного уровня — от городских до международных. На сочинском картодроме также тренируются юные спортсмены.
Как отметил Анатолий Мирошников, развитие автомобильного спорта способствует популяризации физической активности среди молодежи и формирует дополнительное направление для развития спортивной жизни города.