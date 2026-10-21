Сочинец завоевал Кубок России по ралли

Кубок России по ралли считается самым протяженным, географически разнообразным и массовым турниром страны в этой дисциплине. Соревнования включают 13 этапов, которые проходят в десяти российских регионах — от Краснодарского до Хабаровского краев. Турнир длится девять с половиной месяцев.