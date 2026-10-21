В Самарской области суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками на пенсионера
Суд удовлетворил требование прокуратуры Шигонского района признать кредитный договор, оформленный на пенсионера, незаключенным, а задолженность по нему отсутствующей. Также суд решил взыскать компенсацию морального вреда, сообщает прокуратура Самарской области.
В мае 2024 года мошенники получили доступ к личному кабинету мужчины в банковском приложении, которым он не пользовался более пяти лет. Они оформили на него кредитную карту и распорядились полученными 160 тыс. руб. по своему усмотрению.
Пенсионер узнал об имеющихся кредитных обязательствах в 2026 году, когда банк обратился за взысканием денег в органы принудительного исполнения.