Для спасения Василисы Калюжиной не хватает 830 324 руб.
Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Василисы сложный прогрессирующий грудопоясничный сколиоз 4-й степени с боковым смещением поясничных позвонков. Девочка испытывает сильную боль в спине, отмечены признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Для лечения деформации будет применена комбинация жесткой и динамической конструкций. Это сложная одномоментная операция, которую необходимо провести в ближайшее время. Использование новой технологии VBT позволит устранить искривление, сохранив подвижность позвоночника. После периода восстановления качество жизни ребенка значительно улучшится».
Стоимость операции 2 561 324 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 700 000 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 830 324 руб.
Дорогие друзья! Если вы решили спасти Василису Калюжину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Василисы — Лидии Андреевны Калюжиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 6