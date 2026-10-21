В Екатеринбурге арестовали мигранта, обвиняемого в даче взятки полицейскому

«Именно по этой причине в феврале 2026 года представители МВД аннулировали его документы, позволяющие находиться на территории нашей страны на законных основаниях. Он не был выдворен к себе на родину, так как с ним проводились процессуальные действия. Подозреваемый проживал в одной из квартир микрорайона "Сортировка". По столице Среднего Урала он передвигался на премиальной иномарке Lexus, принадлежащей брату»,— сообщил полковник Горелых.