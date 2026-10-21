В Екатеринбурге арестовали мигранта, обвиняемого в даче взятки полицейскому
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 19 декабря 44-летнего Идриса Халимова, обвиняемого в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, 19 октября обвиняемый, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, попытался передать полицейскому часть взятки в размере 300 тыс. руб. Сотрудник полиции отказался от денег и сообщил о коррупционном предложении руководству. Обвиняемого задержали на месте.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Идрис Халимов — уроженец одной из бывших союзных республик. Он также фигурирует в уголовном деле об участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). По этому делу проходят еще 14 человек.
«Именно по этой причине в феврале 2026 года представители МВД аннулировали его документы, позволяющие находиться на территории нашей страны на законных основаниях. Он не был выдворен к себе на родину, так как с ним проводились процессуальные действия. Подозреваемый проживал в одной из квартир микрорайона "Сортировка". По столице Среднего Урала он передвигался на премиальной иномарке Lexus, принадлежащей брату»,— сообщил полковник Горелых.