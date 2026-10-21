Пермь вошла в тройку самых тихих городов-миллионников

По данным аналитиков, в целом по стране 64% респондентов оценивают свой город как шумный, при этом пик звуковой нагрузки приходится на вечер буднего дня с 17:00 до 22:00. Наиболее шумным городом в рейтинге стал Новосибирск, где 73% жителей отметили высокий уровень шума. На втором месте — Москва (71%), а на третьем — Екатеринбург (69%). Самыми тихими городами, помимо Перми, стали Омск и Волгоград (49%).