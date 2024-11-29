Грузия проверяет ЕС на прочность

Решение властей Грузии до 2028 года отказаться от переговоров с ЕС по членству в этом объединении стало полной неожиданностью не только для оппозиционеров, которые в связи с этим в четверг и пятницу выходили на митинги. Его не поняли и раскритиковали около сотни сотрудников МИДа, подписавшие открытое письмо в поддержку евроинтеграции, а также депутаты Европарламента, поставившие Грузии неутешительный диагноз: «Постоянный откат в демократии». Конкретные решения по «наказанию» Тбилиси могут быть приняты главами МИДов стран ЕС 16 декабря. В МИД РФ тем временем констатировали: грузинское руководство подверглось «жесточайшим оскорбительным нападкам и давлению со стороны коллективного Запада» только за то, что отстаивает интересы своего народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Грузии уверены, что спешить в ЕС не стоит: для начала переговоров с Брюсселем надо подождать еще четыре года

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Власти Грузии уверены, что спешить в ЕС не стоит: для начала переговоров с Брюсселем надо подождать еще четыре года

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Хочу поблагодарить МВД, каждого полицейского и министра внутренних дел, которые с учетом принципа пропорциональности предотвратили насилие и установили порядок на проспекте Руставели»,— заявил на специально созванном брифинге председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным МВД, на протестной акции в центре Тбилиси в ночь на пятницу были задержаны 43 человека. Пострадали десятки человек, включая 32 сотрудников МВД.

Массовый митинг, переросший в беспорядки, начался вскоре после того как в четверг Ираклий Кобахидзе объявил: «Мы решили до 2028 года не ставить в повестку дня вопрос об открытии переговоров по членству в ЕС». Кроме того, в Тбилиси на тот же период отказались от любых бюджетных грантов Евросоюза.

Как рассказал в пятницу исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, власти решили сыграть на опережение. «16 декабря планировалось организовать беспорядки в Грузии на основании того, что Еврокомиссия должна была отказаться от открытия переговоров для Грузии»,— сказал он на брифинге, подразумевая под организаторами беспорядков грузинскую оппозицию и их западных союзников. Теперь же эти планы, как дал понять политик, сорваны.

16 декабря грузинский вопрос действительно будут обсуждать в европейских структурах — а именно, на заседании глав МИДов стран ЕС. Об этом заявил посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский, отметив: на столе у министров будут «все варианты» реакции, включая приостановку безвизового режима для грузинских граждан.

Сам господин Герчинский, кстати, в пятницу подвергся жесткой критике со стороны того же Ираклия Кобахидзе. Премьер дал понять: представительство Европейского союза, в офисе которого часто собираются оппозиционные лидеры, несет частичную ответственность за трагические события в ночь на пятницу. «Посол ЕС в предвыборный период непосредственно участвовал в агитации за радикальную оппозицию и против правящей команды. Это нарушение венской конвенции о дипломатических сношениях»,— заверил Ираклий Кобахидзе. Он заявил, что европейский посол ранее занимался дезинформацией, однако в течение определенного времени грузинские власти «воздерживались от дипломатической реакции» на это. Но, продолжил глава правительства, «у всего есть предел», и если посол Герчинский не изменит «стиль своего поведения», правительство Грузии «отреагирует в дипломатическом плане и примет меры». В качестве первого шага — вызовет представителя Брюсселя в МИД Грузии.

Комментируя решение «Грузинской мечты», Павел Герчинский заявил журналистам: «Мы услышали заявление господина Кобахидзе, что Грузия не заинтересована в интеграции в ЕС в течение следующих четырех лет. Конечно, это крайне печально… Печально и болезненно».

Между тем сам Ираклий Кобахидзе заверил на пятничном брифинге, что на самом деле кавказская страна «остается верной курсу европейской интеграции». «К 2028 году мы на 90% выполним Соглашение об ассоциации с ЕС и на 90% — Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли»,— пообещал он, имея в виду: после этого Тбилиси вновь поставит вопрос о запуске переговоров о членстве в Европейском союзе.

Так или иначе, решение правительства Грузии не понравилось не только оппозиционерам, вышедшим на улицы в четверг и продолжившим митинговать в пятницу вечером. Около ста сотрудников МИДа подписались под письмом на имя премьера о недопустимости отказа от переговоров с ЕС. «Наша главная обязанность как дипломатов — защищать национальные интересы Грузии и быть верными Конституции»,— пояснили они свой жест (в Основном законе страны прописано, что госинституты обязаны делать все возможное для вступления Грузии в ЕС и НАТО). А посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили и вовсе подал в отставку «в знак протеста против насильственного разгона мирного митинга за евроатлантическую интеграцию». С критическим заявлением выступили совместно и представители 13 бизнес-ассоциаций Грузии, предупредившие о «большом риске того, что Грузия упустит окно возможностей для вступления в Евросоюз».

Теми же словами — об упущенной «исторической возможности для продвижения в процессе присоединения к ЕС» — свое отношение к происходящему выразила в пятницу группа влиятельных депутатов Европарламента. Они констатировали, что «в Грузии наблюдается постоянный откат в демократии», и заверили в «неизменной поддержке законных европейских устремлений грузинского народа».

В МИД РФ тем временем охарактеризовали подобную реакцию как «жесточайшие оскорбительные нападки и давление со стороны коллективного Запада». «И это только за то, что это руководство (Грузии.— “Ъ”) посмело, с точки зрения Запада, защищать традиционные ценности, проводить прагматичную политику, отвечающую национальным интересам грузинского народа»,— возмутился в пятницу в разговоре с журналистами замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Георгий Двали, Тбилиси; Павел Тарасенко