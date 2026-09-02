Норвежский суд арестовал российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Норвежский суд арестовал российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», находящееся в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Как сообщила украинская компания «Нафтогаз», обеспечительная мера связана с исполнением арбитражного решения по делу, касающемуся активов компании в Крыму.

Арест наложен решением окружного суда Нур-Трумс и Сенья от 31 августа. Судну запрещено покидать место стоянки, а губернатору Шпицбергена поручено принять меры для предотвращения его перемещения.

По данным «Нафтогаза», непогашенная сумма по арбитражному решению составляет около $4,22 млрд без учета процентов и судебных расходов.

«Профессор Молчанов» входит в состав флота Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Судно используется для научных исследований, мониторинга и обеспечения работы полярных станций, а также выполняет коммерческие экспедиционные круизы.

Вопрос о пассажирах, находящихся на борту судна, находится в ведении норвежских властей.

Матвей Николаев