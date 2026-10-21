Мэр Димитровграда предложил установить на улицах города боксерские груши
Чиновник считает, что это поможет жителям сбрасывать напряжение и беречь городское имущество
Глава Димитровграда Сергей Сандрюков предложил оборудовать городские улицы боксерскими грушами. Эту инициативу чиновник выдвинул на еженедельном совещании в администрации.
По задумке градоначальника, спортивные снаряды могут появиться в общественных пространствах города — в том числе рядом с зонами отдыха и на благоустроенных площадках. Основная цель предложения — дать жителям легальный и безопасный способ выплеснуть эмоции, а также снизить риски вандализма: предполагается, что возможность «сбросить напряжение» на груше поможет уберечь скамейки, остановки и другое муниципальное имущество.
Тема уже вызвала активное обсуждение среди горожан: в местных пабликах жители делятся мнениями — одни поддерживают идею как шаг к развитию городской спортивной инфраструктуры, другие сомневаются в ее практической пользе.
В мэрии пока не называют конкретных локаций и сроков реализации проекта. Вопрос прорабатывается профильными службами.