«Водоканалы» Красного Кута и Аркадака ликвидируют в Саратовской области

В 2018–2020 годах «Саратовэнерго» заключило договоры энергоснабжения с двумя водоканалами и поставляло им электроэнергию. В 2022–2026 годах суды неоднократно взыскивали с предприятий задолженности, неустойки и судебные расходы. Однако в полном объеме обязательства ответчики так и не выполнили. Исполнительные производства также не привели к погашению долгов. С краснокутского водоканала принудительное взыскание велось с 2020 года, с аркадакского — с 2023 года. Всего в отношении компаний возбуждено более 200 исполнительных производств.