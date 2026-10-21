«Водоканалы» Красного Кута и Аркадака ликвидируют в Саратовской области
Арбитражный суд (АС) Саратовской области удовлетворил требование МИФНС № 20 о признании несостоятельными муниципальных операторов водоснабжения Красного Кута и Аркадака. Подробности сообщила пресс-служба АС.
В ходе процессов требования к КМУП «Краснокутский водоканал+» и МУП «Аркадакводоканал» заявил только один кредитор — ПАО «Саратовэнерго». Ранее компания подавала три иска на признание должников банкротами, все их отклонили. Согласно опубликованным в картотеке арбитражных дел материалам, краснокутский оператор задолжал энергетикам 39,443 млн руб.; общий объем требований составил 42,02 млн руб.. Долг аркадакского водоканала — 9,347 млн руб.; сумма требований — 10,329 млн.
КМУП «Краснокутский Водоканал+» зарегистрировано 24 июля 2013 года (Rusprofile). Директор — Александр Макаров. Учредителем является Саратовская область, права учредителя исполняет районная администрация. Выручка учреждения составила в 2025 году 47 млн руб. (+8% год к году), убыток — 5,2 млн руб. (-10%).
Конкурсным управляющим обоих водоканалов стал член Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих „Паритет“» Алексей Фитисов.
МУП «Аркадакводоканал» зарегистрировано 6 ноября 2018 года. Директором является Владимир Пичугин, учредителем — районная администрация. 2025 год учреждение закончило с выручкой 8,7 млн руб. (-13% год к году) и убытком 12 млн руб. (-26%).
В 2018–2020 годах «Саратовэнерго» заключило договоры энергоснабжения с двумя водоканалами и поставляло им электроэнергию. В 2022–2026 годах суды неоднократно взыскивали с предприятий задолженности, неустойки и судебные расходы. Однако в полном объеме обязательства ответчики так и не выполнили. Исполнительные производства также не привели к погашению долгов. С краснокутского водоканала принудительное взыскание велось с 2020 года, с аркадакского — с 2023 года. Всего в отношении компаний возбуждено более 200 исполнительных производств.
Следующие заседания по итогам наблюдения в обоих делах назначили на 19 января 2027 года.
Происходящее укладывается в общероссийский тренд ликвидации убыточных муниципальных предприятий. Подробнее “Ъ” писал об этом в материале о признании несостоятельным МУПП «Саратовгорэлектротранс»: Трамвай меняет ведомство.