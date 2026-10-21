В пермском автопарке случился пожар

Сегодня около 16 часов в главное управление МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре на ул. Причальной. Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, к месту вызова направлены силы и средства в количестве 29 человек и десяти единиц техники. По прибытии первого подразделения на месте наблюдалось открытое горение рядом стоящих автобусов. Согласно опубликованным в соцсетях видеоматериалам, пожар произошел на территории автопарка.