В Челябинске внедряют автосистему мониторинга климата в общественном транспорте

В каждом автобусе установлены датчики и блоки управления, которые фиксируют температуру в салоне и передают данные оператору ГЛОНАСС. Если показатели выходят за рамки, оператор связывается с водителем и выясняет причину. При неисправностях автобус направляется в гараж для ремонта. В остальных случаях водитель сам регулирует температурный режим. Когда на улице ниже +5°C, в салоне должно быть не менее +12°C. Если за окном выше +20°C, то максимальная температура внутри автобуса +25°C. Оборудование уже установлено на 270 автобусах, 71 машину автопарка предприятия доукомплектуют в ближайшее время.