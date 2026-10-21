Продажи пермских новостроек в сентябре выросли на треть
В сентябре количество договоров долевого участия в пермских новостройках составило 1082. Это на 32% больше, чем месяцем ранее, сообщает «РБК Недвижимость». Так, краевая столица заняла 14 место среди крупнейших городов страны по динамике роста ДДУ.
Самый резкий рост продаж в сентябре зафиксирован в Краснодаре, где количество ДДУ на новостройки выросло в 2,5 раза. В Уфе прирост составил 58,8%, в Самаре — 56,2%, в Омске — 54,4%. Всего в российских городах-миллионниках за первый месяц осени было заключено 22,3 тыс. договоров долевого участия. Это на 45,3% больше, чем месяцем ранее.