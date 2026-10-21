В Ташкентской области открыли узбекско-башкирский технопарк «Бекабад»
Это первый для республики опыт создания технопарка в другой стране
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров вместе с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым дали старт строительству совместного технопарка «Бекабад». Об этом руководитель республики сообщил в соцсетях. Для Башкирии это первый опыт создания технопарка в другом государстве, отметил Радий Хабиров.
В апреле 2025 года подписано соглашение о взаимодействии между властями Бекабадского района Ташкентской области и Корпорацией развития Башкирии по реализации проекта узбекско-башкирского технопарка «Бекабад».
Технопарк находится в 6 км от Бекабада, в 133 км от Ташкента. Его общая площадь составляет 100 га, площадь застройки — 85,2 га.
22 октября 2025 года правительство Башкирии и хокимият Ташкентской области договорились о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, образовательном и промышленном направлениях.