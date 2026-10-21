В Ташкентской области открыли узбекско-башкирский технопарк «Бекабад»

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров вместе с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым дали старт строительству совместного технопарка «Бекабад». Об этом руководитель республики сообщил в соцсетях. Для Башкирии это первый опыт создания технопарка в другом государстве, отметил Радий Хабиров.