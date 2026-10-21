Губернатор Вологодской области предложил своего заместителя на пост спикера заксобрания
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал назначить председателем регионального заксобрания своего первого заместителя Евгения Тютюкова. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Господин Тютюков занимает должность первого заместителя губернатора и курирует внутриполитический блок областного правительства. По словам господина Филимонова, региональное отделение «Единой России» приняло решение передать ему вакантный депутатский мандат.
Мандат освободился после того, как депутаты заксобрания избрали сенатором от Вологодской области Романа Маслова. Ранее губернатор сообщил, что на место сенатора от исполнительной власти региона назначен действующий председатель заксобрания Сергей Сорокин.