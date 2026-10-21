Новый спикер парламента Вологодской области перейдет в Совет Федерации

Сергей Сорокин родился в 1974 году в Грязовце Вологодской области. В 1996 году окончил Вологодский государственный педагогический университет по специальности «математика», а в 2002 году получил там же юридическое образование. С 1998 по 2012 год работал в структурах, занимавшихся управлением областным имуществом, земельными отношениями и регистрацией недвижимости. В 2012 году возглавил государственно-правовой департамент регионального правительства, а с 2022 года занимал должность заместителя губернатора. В сентябре 2026 года его избрали депутатом Законодательного собрания области по списку «Единой России».