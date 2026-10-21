Новый спикер парламента Вологодской области перейдет в Совет Федерации
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Сорокин будет назначен сенатором РФ — представителем от исполнительного органа государственной власти региона. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Уверен, что опыт и профессиональные компетенции Сергея Николаевича помогут укрепить позиции Вологодчины в Совете Федерации»,— написал господин Филимонов.
Сергей Сорокин родился в 1974 году в Грязовце Вологодской области. В 1996 году окончил Вологодский государственный педагогический университет по специальности «математика», а в 2002 году получил там же юридическое образование. С 1998 по 2012 год работал в структурах, занимавшихся управлением областным имуществом, земельными отношениями и регистрацией недвижимости. В 2012 году возглавил государственно-правовой департамент регионального правительства, а с 2022 года занимал должность заместителя губернатора. В сентябре 2026 года его избрали депутатом Законодательного собрания области по списку «Единой России».
14 октября господин Сорокин был избран председателем регионального парламента на первой сессии нового созыва. Господин Филимонов отметил его опыт подготовки законопроектов и вклад в формирование нормативно-правовой базы области.