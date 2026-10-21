В Самарской области мошенники оформили на пенсионера кредит через неактивное приложение
Потерпевший не пользовался банковским кабинетом пять лет
Суд в Шигонском районе Самарской области аннулировал кредитный договор, оформленный мошенниками на местного пенсионера. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Ранее потерпевший сообщил о ситуации в прокуратуру. Контрольный орган провел проверку и установил, что в мае 2024 года злоумышленники получили доступ к личному кабинету пенсионера в банковском приложении.
Указанным кабинетом пенсионер не пользовался более пяти лет. С помощью приложения мошенники оформили на имя мужчины кредитную карту и распорядились деньгами в размере 160 тыс. рублей.
О кредитных обязательствах пенсионер узнал лишь в 2026 году, когда банк обратился за взысканием средств в органы принудительного исполнения. На просьбу гражданина разобраться в ситуации банк не отреагировал.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском и потребовала признать кредитный договор незаключенным, задолженность по нему — отсутствующей, а также взыскать компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.