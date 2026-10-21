В ООО «Самара-Авиагаз» стартовала процедура наблюдения

ООО «Самара-Авиагаз» основано в августе 2001 года. Предприятие является разработчиком и изготовителем оборудования для строительства и реконструкции компрессорных станций и электростанций, а также для реконструкции, модернизации и комплексного капитального ремонта газоперекачивающих агрегатов.