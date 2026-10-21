В ООО «Самара-Авиагаз» стартовала процедура наблюдения
Арбитражный суд Самарской области ввел в ООО «Самара-Авиагаз» процедуру наблюдения, сообщили в пресс-службе суда.
Заявление ФНС России о банкротстве компании признано обоснованным. Сумма требований налоговой службы превышает 52 млн руб.
ООО «Самара-Авиагаз» основано в августе 2001 года. Предприятие является разработчиком и изготовителем оборудования для строительства и реконструкции компрессорных станций и электростанций, а также для реконструкции, модернизации и комплексного капитального ремонта газоперекачивающих агрегатов.
По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами компании являются ООО «Газавиа» Владимира Николаева, Дмитрий Саморуков, АО «Румо» и Константин Калугин. Должность генерального директора занимает Александр Неудахин.
В прошлом году выручка ООО «Самара-Авиагаз» составила 305 млн руб., убыток превысил 6 млн руб.