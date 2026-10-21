Под стражей остался экс-директор МБУ в Трехгорном
Челябинский областной суд оставил без изменений решение о содержании под стражей бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Физкультура и спорт» Трехгорного. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Адвокаты фигуранта утверждали, что у следствия нет доказательств возможности обвиняемого скрыться либо оказать давление на свидетелей. Однако облсуд не согласился с такой позицией. Постановление Трехгорного городского суда от 9 октября 2026 года осталось в силе. Экс-директор МБУ пробудет в СИЗО до 8 декабря.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, бывшего руководителя учреждения задержали в начале октября. По версии следствия, он давал подчиненным распоряжения о внесении в табели ложных сведений об исполнении им обязанностей тренера по волейболу, чтобы получать за это зарплату. С ноября 2023-го по март 2026 года бюджету города был причинен ущерб на сумму 1 млн руб.
По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, речь идет о Вячеславе Гладкове.